Biographie

Canadien de naissance et, souvent, par les thèmes de ses chansons (« Love And Maple Syrup », « Canadian Railroad Trilogy »), ce chanteur à la superbe voix de baryton, guitariste d'une délicate fluidité, parolier et mélodiste heureux, s'installe à Los Angeles dès 1958. Reprises par Peter, Paul & Mary (« In The Early Morning Rain »), influencées par Pete Seeger, ses chansons le situent à la croisée du folk et du country-rock. © ©Copyright Music Story Music Story 2015