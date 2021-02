Biographie

Gorgon City est un duo britannique de garage house constitué de Kye Gibbon et Matt Robson Scott, compositeurs et producteurs originaires de Londres. Leurs débuts sont marqués par le succès du simple « Intentions » (2013), réalisé en collaboration avec Clean Bandit. L'année suivante, les Londoniens enchaînent les collaborations à succès avec le chanteur MNEK pour le titre « Ready for Your Love », le groupe Klaxons pour « There Is No Other Time » et Jennifer Hudson pour « Go All Night ». L'album Sirens, publié la même année dans la foulée, comprend d'autres collaborations du duo avec Yasmin, Laura Welsh, Erik Hassle, Maverick Sabre et Katy B, présente sur « Lover Like You ». En 2015 parait une version remixée de Sirens. © ©Copyright Music Story Anthony Augendre 2015