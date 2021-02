Biographie

Fer de lance de la nouvelle vague tango, Gotan Project peut se targuer d’avoir fait souffler un vent nouveau sur cette musique originaire d’Argentine. Sans jamais trahir les codes intrinsèques au genre, le trio Gotan (tango en verlan) le remet au gout du jour de par l’utilisation d’effets électroniques, dosés avec subtilité et gout. Depuis toujours vecteur de fantasme, le classicisme mêlé de sensualité qu’évoque le tango se mari à la perfection avec les sonorités modernes apposées par le trio. Une mixture qui fera instantanément mouche auprès du grand public, qui redécouvre avec bonheur le tango et l’imaginaire qui y est associé. Créé à la fin des années 90, Gotan Project est le fruit du travail de 3 musiciens aux origines diverses : Eduardo Makaroff, musicien argentin exilé à Paris, Christoph H.Müller, compositeur venu de Suisse et Philippe Cohen Solal, producteur français. Le premier album du groupe, La revancha del tango, sorti en 1999, porte bien son nom. Avec plus d’un million de copies vendues, c’est un succès critique et commercial. Le trio ne pouvait pas en rester là, et transforme l’essai avec Lunatico, 4 ans plus tard. Enregistré en Buenos Aires et Paris, l’album approfondi l’alchimie tango/electro/hip hop. Gotan Project réitère en 2010 avec Tango 3.0, un disque qui les emmènera une nouvelle fois sur les scènes du monde entier et donnera matière à un CD live. En 2014, Makaroff et Müller s’associent à Catherine Ringer pour former Plaza Francia, qui associe le tango moderne à la voix de l’ex Rita Mitsouko. © Nicolas Gal /Qobuz