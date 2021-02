Biographie

Warren Haynes et Allen Woody, tous deux ex-Allman Brothers, forment Gov't Mule en 1994 et livrent un premier album éponyme dès 1995, certificat de naissance d'un groupe naviguant entre rock sudiste, hard rock et blues avec un fort penchant psychédélique et une tendance aux jams aussi longues qu'enfièvrées. C'est ainsi sur scène que Gov't Mule dévoile tout son potentiel et bâtit sa réputation, comme en témoigne le nombre de disques live à son catalogue de Live at Roseland Ballroom (1996) à Mulennium (2010) en passant par Live...With a Little Help from Our Friends (1999) ou The Deepest End (2003). En outre, nombreux sont les musiciens de renom à avoir répondu aux invitations du groupe, parmi lesquels Billy Gibbons, Flea, Bootsy Collins, The Black Crowes, Steve Winwood ou encore Dr John, attestant du potentiel illimité de l'entreprise. © Olivier Duboc /TiVo