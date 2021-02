Biographie

Grace Jones : l'icône multi-talent indestructible !Quand on pense à Grace Jones, surgit immédiatement un visage parfaitement symétrique qui avait immédiatement tapé dans l'œil de Jean-Paul Goude. Née en 1948, la jeune déesse débarque à Paris en 1970 et devint rapidement top-modèle. Personnalité hors du commun, voix rauque, déhanchements surnaturels, physique androgyne au possible, Miss Grace Jones ne mettra pas quinze ans à faire un tabac dans le monde entier. C'est en 1977 que sa carrière décolla réellement après la signature d'un contrat avec la célèbre maison de disques Island Records. En pleine folie sulfureuse disco, Grace Jones s'est autorisée une audacieuse reprise de La vie en rose dans une version sensuelle produite par le génie américain Tom Moulton. Les fans se rappellent encore ses apparitions sur les plateaux de la télévision française où la Miss, drapée d'un rien du tout, se baladait avec son disque d'or calé sur la tête. Il n'en fallait pas plus pour qu'elle atteigne directement le firmament d'un objet de culte digne d'un OVNI du show-business. Tandis que Jean-Paul Goude sacralisait sa plastique sur papier glacé, Grace Jones enregistra trois albums aux tonalités disco, avant de repartir royalement vers ses racines en enregistrant plusieurs albums aux Bahamas, produits par ce génie de Chris Blackwell, le fondateur de Island Records. C'est alors que débuta la grande aventure musicale de cette icône indémodable avec des albums légendaires comme Warm Leatherette (1980) et surtout l'incroyable Nightclubbing. Miss Grace Jones est passée des tonalités Disco au Reggae, au Dub et à la New Wave. Ses albums transpirent la classe internationale, fruit d'une production aux petits oignons avec l'enrôlement des musiciens de la bande à Bob Marley. Grace est au septième ciel, le public découvre une femme qui ne se contente pas d'être belle à en faire peur, mais qui s'avère être une des meilleures interprètes du moment. Elle ne se prive d'ailleurs pas de reprendre des morceaux de Bryan Ferry ou de Lou Reed. Portée par le succès, elle délivrera un Living my life plutôt moyen (1982) puis se fera rattraper en plein vol par ce génie de Trevor Horn qui lui concoctera le surréaliste et novateur Slave to the rhythm, un monument de la musique des années 80. De son côté, Jean-Paul Goude continuera à façonner l'image de sa petite amie au gré de photos et de clips vidéo ultra recherchés. C'est en 1986 que la Miss rejoint la bande de Nile Rodgers du groupe Chic, afin de pondre le très funky Inside Story. Pas de gros tubes à l'horizon, excepté I'm not perfect, mais une production ultra léchée et un très beau succès aux États-Unis et en UK notamment. Le déclin arrivera avec Bulletproof Heart en 1989, dont la production dance de C&C Music Factory (entre autres) sera un relatif échec comparé aux illuminations musicales précédentes. Il faudra attendre 2008 pour que Miss Grace Jones se relance dans la musique avec le surprenant album Hurricane, unanimement salué par la presse et le public ; elle est de retour, elle n'est pas contente car elle pense que la musique actuelle, c'est de la m****, et redonne une nouvelle définition aux mots "classe artistique". L'album est parfait de A à Z, tant dans les mélodies que dans les paroles et les arrangements. Grace Jones est le synonyme d'une carrière absolument exemplaire, alliant talent artistique pur, beauté (à la fois glaciale, fascinante et effrayante) et morceaux qui ont fait date. Dans la vie, Grace Jones n'hésite pas à sortir les ongles, notamment envers certaines de ses consœurs parmi lesquelles Lady Gaga dont elle a affirmé sans vergogne et la tête haute : « Je sais pas ce que vous lui trouvez, tout ce qu'elle a sur le dos, je l'ai déjà porté il y a 20 ans...". On vous en passe, et des meilleurs. Quel talent, quelle personnalité, quelle star, quel physique et quelle carrière !PPG © Qobuz (05/2014)