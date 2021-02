Biographie

Né Wanani Gradi Mariadi à Roubaix en 1990, le rappeur français d'origine congolaise Gradur voit ses espoirs de carrière militaire contrariés par une double blessure et décide de se concentrer sur l'écriture, signant une poignée de premières apparitions sur la scène hip hop et publiant la mixtape ShegueyVara en 2014. L'année suivante, le MC revient avec l'album officiel L'Homme au bob, enregistré à Chicago pour Capitol et double disque d'or décrochant un numéro un français ainsi qu'une seconde place dans l'Ultratop wallon avec l'appui du single "Terrasser". Suite à la mixtape ShegueyVara 2 (2015), Gradur revient avec Where is l'album de Gradur, second effort de 2016, à son tour suivi par Zone 59 en 2019, défendu par l'extrait "Ne reviens pas". © TiVo