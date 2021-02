Biographie

Né à Wellington en 1926, l'auteur-compositeur-interprète néo-zélandais Graeme Allwright rejoint Londres en 1946 avant de s'installer en France en 1948, pour entamer une carrière sous le signe du folk blues avant d'être repéré par Mouloudji grâce auquel il publie Le Trimardeur, premier effort de 1965. Fort d'un accueil chaleureux, le chanteur se consacre dès lors en outre à une série d'adaptations de titres de ses pairs, de Simon and Garfunkel à Bob Dylan en passant par Pete Seeger ou Woody Guthrie ou encore Leonard Cohen dont il devient l'un des proches. Évoluant loin des projecteurs, Allwright consacre par ailleurs une bonne partie de son temps à des causes humanitaires et sociales et laisse derrière lui un répertoire personnel riche et influent à son décès en 2020 à l'âge de 93 ans. © TiVo