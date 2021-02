Biographie

Etonnant parcours que celui de Graham Nash, star de la pop britannique avec les Hollies devenue acteur phare du country rock nord-américain aux côtés de David Crosby et Stephen Stills… L’enfant de Blackpool a connu une carrière des plus prolifiques… Dans la cours de l’école, Nash qui voit le jour en 1942 fait la connaissance d’Allen Clarke, une rencontre qui changera sa vie. Car c’est avec lui qu’il va fonder les Hollies en 1962. Les deux hommes deviennent l’une des seules paires de compositeurs capable de rivaliser avec le génie des duos Lennon McCartney et Jagger Richards. Lors de leur tournée américaine en 1966, Nash croise la route de l’ex-Byrds, David Crosby. Fatigué de l’overdose pop des Hollies, il quitte le groupe et forme un projet folk avec Crosby et Stills. Les trois hommes seront rejoints par Neil Young, notamment sur l’album Déjà vu qui parait en 1970. Le Loner invitera Nash sur sa chanson War Song en 1972. La même année, CSN&Y se séparent pour divergence d’intérêts. Malgré tout, Graham Nash continue à travailler David Crosby avec lequel il enregistre quatre albums. Les récurrents problèmes de drogue de Crosby ont finalement raison de cette union musicale. Nash n’en perd pas pour autant ses convictions et, en grand activiste qu’il est, participe à une protestation anti-nucléaire en 1979, alors qu’il avait déjà auparavant menacé de quitter le pays si Nixon devenait un jour président des Etats-Unis ! En 1993, il reformera les Hollies pour un album hommage, alors qu’en 2005 David Gilmour fait appel à ses services pour son album On An Island et pour la tournée qui suit. Forcément, c’est en 2010 que Graham Nash intègre le Rock’n’Roll Hall Of Fame. Laissant treize albums derrière lui (en solo et avec CSN&Y), il ajoute en 2016 son dernier né This Path Tonight à une discographie déjà bien remplie. © AR/Qobuz