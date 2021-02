Biographie

À treize ans, Graham Parker joue dans un groupe de skiffle. Sa voix de chanteur de rhythm'n'blues finit par intéresser un producteur, qui crée pour lui un groupe en juillet 1975, The Rumours (avec Brinsley Schwarz). Les albums se suivent (dont Howlin'Wind en 1976 ou The Parkerilla en 1978), la critique le compare à Springsteen, mais le succès n'est pas au rendez-vous. Parker s'installe alors aux États-Unis. En 1988, il y enregistre l'excellent Mona Lisa's Sister et, depuis, s'impose comme un artiste et un « performer » complets, dont les compositions sont reprises par d'autres (Dave Edmunds, Pointer Sisters).