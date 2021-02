Biographie

Grand Corps Malade est un funambule, pour reprendre le titre de son album. Le slammeur sait trouver le juste équilibre entre les syllabes et les sonorités. Il a l’art de raconter des histoires au scénario abouti et en 4 minutes chrono ! « J’ai mis des mots ; J’émeus des gens ; J’émets des vœux jamais urgents ; J’ai mis de moi ; j’ai mis de vous ; Des émois de nos rendez-vous… »De son vrai nom Fabien Marsaud, Grand Corps Malade est né en 1977 sous le soleil de la Seine-Saint-Denis. Son premier album, Midi 20, publié en 2006, s’écoule à plus de 700 000 exemplaires ; il est sacré double-disque de platine et remporte deux Victoires de la musique (« l’album révélation » et « la révélation scène »). Deux ans plus tard, en 2008, paraît Enfant de la ville ; Grand Corps Malade est nommé Chevalier dans l’ordre des Arts et Lettres. Ses deux opus franchissent l’Atlantique avec succès puisqu’il reçoit, en 2009 et pour la deuxième année consécutive, le Félix de l’Artiste Francophone de l’année au Québec (équivalent des Victoires de la musique). En 2010, son troisième album, intitulé 3e temps et réalisé par Dominique Blanc-Francard, confirme la voix et la plume exceptionnelles de « l’homme à la béquille qui a fait entrer le slam en France par la grande porte ». À ce jour, Grand Corps Malade compte 1,2 million d’albums et 400 concerts en France et à l’étranger. Chaque année, certains de ses textes sont proposés au baccalauréat de français. Patients, son premier texte en prose paru à l’automne 2012, plébiscité par le public et la critique littéraire, est une des meilleures ventes de livres de l’année, avec près de 130 000 exemplaires vendus. Pour son quatrième album, le slammeur fait appel au trompettiste Ibrahim Maalouf pour la réalisation de Funambule.