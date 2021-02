Biographie

Aujourd’hui bien oublié, ce trio de hard rock américain est le premier du genre à s’être imposé localement, avant le déferlement de ses successeurs et des concurrents européens. En l’espace de cinq ans (1969-1974) il a vendu plus de douze millions d’albums rien que sur son territoire et obtenu deux titres n°1 au hit parade, tout en devenant le premier groupe à jouer dans des stades, engrangeant des recettes considérables. Vilipendé par une critique unanime en Europe, sa formule primitive, binaire et bâtie sur des improvisations approximatives (Live Album en 1970) a connu un certain succès auprès d’un jeune public avide de décibels et de simplicité. © ©Copyright Music Story Jean-Noël Ogouz 2015