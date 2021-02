Biographie

Apparue sur la scène californienne en 1992, la formation américaine Grandaddy, emmenée par l'auteur-compositeur-interprète Jason Lytle, s'impose au grand public en 1997 à la faveur de la parution de son troisième effort studio, Under the Western Freeway, validant la recette a priori paradoxale proposée par le groupe, entre envolées futuristes armées d'électronique vintage et sonorités organiques et boisées. Si The Sophtware Slump, paru en 2000, s'impose comme l'un des classiques de génération, convoquant Radiohead et Neil Young en une formule unique, suite à Sumday (2003), le groupe cède peu à peu la place à Lytle seul, orientation confirmée par une dizaine d'années passées par ce dernier en solo avant le retour de Grandaddy en 2017 avec Last Place. © TiVo