Biographie

Le trip le plus long et le plus étrange du rock, the Grateful Dead sont les ambassadeurs musicaux de l'ère psychédélique les plus adulés, ils en sont aussi les rescapés les plus résistants, à diffuser leur message de paix, d'amour et d'hallucination à travers le monde pendant les meilleures années de trois décennies. Objet d'adoration d'admirateurs les plus fervents et les plus célèbres de la musique populaire -- les Deadheads, leur nombre et leur dévotion légendaire à part entière -- c'est le groupe culte ultime, développant même leur " propre " univers. Pendant la meilleure partie de leur carrière qui reste bien en marge des sentiers battus, the Dead deviennent des superstars sous leurs propres conditions exclusivement. © Jason Ankeny /TiVo