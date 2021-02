Biographie

Entre folk bucolique et rock des grands espaces, Great Lake Swimmers est depuis 2003 responsable d'albums encensés par la critique. Les Canadiens ont trouvé leur salut au niveau du public en 2007 avec leur troisième album, Ongiara. En mars 2009, Great Lake Swimmers livre un quatrième opus plébiscité en Europe et intitulé Lost Channels. En 2012, New Wild Everywhere suit le même chemin sans se détourner du folk rock d'origine teinté de country. En 2015, Great Lake Swimmers sort son sixième album A Forest of Arms. © ©Copyright Music Story Arnaud De Vaubicourt 2015