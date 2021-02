Biographie

Great White est un groupe de hard rock angeleno typique des années quatre-vingt. Appuyé sur un hard rock efficace inspiré de AC/DC, Great White apporte la touche de glam metal indispensable au metal de la côte ouest des Etats-Unis. Après des débuts quelconques avec Great White (1984) et Shot in the Dark (1986), Great White connaît son heure de gloire à partir de Once Bitten... en 1987. Great White culmine en 1989 avec ...Twice Shy et le tube « Once Bitten, Twice Shy ». Si Hooked est encore fréquentable en 1991, la traversée des années mil-neuf-cent-quatre-vingt-dix s'apparente à une lente dégringolade pour Great White. Séparé en 2000, Great White renaît vite sous le vocable de Jack Russel's Great White, du nom de son chanteur historique. Redevenu officiellement Great White en 2006, le combo sort les dispensables Back to the Rhythm (2007) et Rising (2009). Elation en 2012 n'a certainement pas la prétention de remonter la cote du groupe. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015