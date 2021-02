Biographie

Né en 1993 à Verviers en Belgique, Green Montana voit sa carrière décoller à la suite d'un heureux concours de circonstances. Alors membre du groupe Montana, il participe à une mixtape de son cousin. Celle-ci est repérée par le rappeur Isha, qui s'apprête à sortir son album La Vie Augmente. Marqué par la performance de Green Montana, il lui propose de le produire et le prend sous son aile. Le single « Briquet », produit par Kendo en 2018, confirme son ascension. Il signe finalement sur le label de Booba, 92i, pour lequel il enregistre en 2020 un premier album, intitulé Alaska. Plusieurs fois repoussé en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, il s'enrichit peu à peu de morceaux imprévus, comme « Ducci 3 » ou encore « Billie Jean » et paraît finalement à l'automne de la même année, devenant avec sa trap sombre et mélodieuse l'un des plus grands espoirs du rap belge.