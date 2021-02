Biographie

Tour à tour connu sous les pseudonymes de Cajmere et de Green Velvet, Curtis Jones (né en 1967) est un producteur, chanteur et compositeur américain de musique électronique à dominante house. C'est en 1991 avec la sortie de son premier EP Underground Goodies qu'il commence à faire parler de lui avant de se faire un nom en 1993 notamment en collaborant avec la chanteuse Dajae sur le tubesque « Brighter Days ». S'ensuit une carrière foisonnante ponctuée de quatre albums studio sous le nom de Green Velvet, d'une farandole de maxis et remixes (Madona, Basement Jaxx, etc.). Une anthologie compilant ses vingt ans de carrière paraît en 2012 : Ony 4 U: The Sound of Cajmere and Cajual Records 1992-2012. © ©Copyright Music Story Eva Sauphie 2015