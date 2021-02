Biographie

Frère du grand guitariste virtuose Duane Allman et fondateur du non moins fameux The Allman Brothers Band, Gregg Allman (Nashville, Tennesse, 1947 - Savannah, Géorgie, 2017) connaît une carrière solo consistante bien qu'intermittente. Mêlant rock sudiste, blues et soul, le guitariste, organiste et chanteur poursuit dans la veine du groupe de Macon (Géorgie) sur un premier album paru en 1973, Laid Back. Marié pendant quatre ans à Cher et luttant contre ses addictions jusqu'à la fin des années 1980, le frère cadet des Allman remporte son principal succès avec l'album I'm No Angel (1986). En solo ou sous le nom de The Gregg Allman Band, il apparaît régulièrement en studio entre deux tournées avec son groupe historique. En 2011, l'album Low Country Blues est constitué de reprises de classiques du blues et le suivant, Gregg Allman Live: Back to Macon, GA (2015), célèbre son répertoire lors d'une soirée enregistrée au Grand Opera House de Macon. Mais l'année suivante, Gregg Allman apprend que son cancer du foie s'est réveillé. Suivant les conseils de ses médecins, il allège drastiquement son agenda et annule un certain nombre de dates. Il consacre ce temps à enregistrer de nouveaux titres en compagnie du producteur Don Was, en vue d'un ultime album intitulé Southern Blood. La sortie de celui-ci s'avère posthume car Gregg Allman s'éteint le 27 mai 2017, à l'âge de 69 ans, à Savannah (Géorgie). © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2017