Biographie

Né à Hambourg en 1999 et chapeauté par le producteur Frank Peterson, co-fondateur d'Enigma aux côtés de Michael Cretu, le projet musical Gregorian s'impose dans le Top 10 de pas moins de neuf pays européens dès son premier recueil de 1999, Masters of Chant, initiant une série d'une vingtaine d'albums studio mêlant chants grégoriens et arrangements contemporains au service d'un répertoire de tubes bien établis signés Peter Gabriel, Lenny Kravitz, Coldplay, Björk, Queen et autres Tears For Fears. Publiée en 2019, la compilation 20/2020 propose de revenir sur les pièces maîtresses de ce corpus, décrochant de belles entrées dans les charts belges, suisses, allemands et autrichiens. © TiVo