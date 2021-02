Biographie

L'infirmière de nuit lui ferme définitivement les paupières dans la soirée du 25 octobre 2010. Décédé à 59 ans, Gregory Isaacs est une vraie légende du reggae, à l'aura bien supérieure à la réalité de sa carrière. Après des débuts prometteurs sur le label Trojan avec In Person en 1975, Gregory Isaacs est l'auteur du classique « Night Nurse » en 1982 pour Island sur l'album du même nom. Le Cool Ruler à la voix suave est malheureusement victime d'une grave addiction à la cocaïne qui rend ensuite son parcours chaotique. Enregistrant énormément, Gregory Isaacs se soucie peu de la qualité artistique de la majorité de ses productions et émarge vite au guichet des perdants magnifiques. Passant du dancehall au reggae roots, de l'acid jazz au dub et à l'electro, Gregory Isaacs pose sa voix de séducteur sur tous les styles. Brand New Me en 2008 est l'ultime production d'un artiste perdu, qui a conservé jusqu'au bout une grande lucidité sur son parcours et sa maladie. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015