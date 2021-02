Biographie

Quatre jeunes bad boys qui s’amusent à mettre les doigts dans les prises électriques, autant dire que ça ne pardonne pas. Voilà un quatuor définitivement chargé en watts, sans résistances et qui se nomme Greta Van Fleet. Formé en 2012 à Frakenmuth dans le Michigan, le groupe est une affaire de famille. Composé des jumeaux Josh et Jake Kiszka (chant et guitare), de leur frère Sam (basse) et de Danny Wagner (batterie), ils s’enflamment rapidement pour le rock’n’roll traditionnel, le blues rock voire même le hard. Guitares électriques déchaînées, basses fuzzy, chœurs harmonieux sur chant brut, une combinaison qui leur vaut une comparaison évidente avec Led Zeppelin ou encore les Who. Après deux EP remarqués en 2017, Black Smoke Rising et From The Fires, leur premier album tant attendu voit le jour en 2018. Anthem Of The Peaceful Army est un flash-back immédiat dans les seventies. T-shirts déchiquetés ou chemises à fleurs avec headband, les riffs à la Jimmy Page s’accumulent et il devient impossible de ne pas se laisser entraîner par ces quatre-là. Greta Van Fleet s’inspire d’une époque révolue mais promet pourtant une carrière à suivre de près. © Clara Bismuth/Qobuz