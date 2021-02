Biographie

Voix d'exception et inspiration lumineuse, Gretchen Parlato possède le talent de rendre simple un jazz hybride et sophistiqué. Elève émérite du Thelonious Monk Institute of Jazz Performance, Gretchen Parlato ne tarde pas à collectionner les prix et obtient la reconnaissance des plus grands. Gretchen Parlato sort un premier album éponyme en 2005. La chanteuse revient en 2009 avec le savant In a Dream, qui conjugue des thèmes de Herbie Hancock ou Wayne Shorter avec une orchestration inspirée du Brésil ou de l'Afrique. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015