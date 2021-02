Biographie

Née à Vancouver en 1988, l'autrice-compositrice-interprète, productrice, réalisatrice et illustratrice synthpop canadienne Claire Elise Boucher monte le projet audiovisuel Grimes à la fin des années 2007, livrant le maxi Lethe (2007) et une paire d'albums en 2010 avant de mettre au point sa recette miracle en 2012 sur Visions, troisième effort porté par les singles "Genesis" et "Oblivion" et fort d'une art pop synthétique aux parfums futuristes. En 2015, c'est avec le non moins remarqué Art Angels que revient la canadienne haute en couleur et au falsetto idiosyncratique, creusant plus avant la veine de son prédécesseur sur des titres comme "REALiTi" ou "Butterfly", pour ne revenir qu'en 2020 avec l'anxieux Miss Anthropocene, déclaré par l'intéressée comme son cinquième et dernier à être enregistré sur la planète Terre. © TiVo