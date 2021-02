Biographie

Initialement projet unipersonnel de l'auteur-compositeur-interprète américain Edward Droste, pourvoyeur d'une folktronica en clair-obscur basé à Brooklyn, Grizzly Bear naît véritablement lorsque Droste est rejoint par le chanteur et multi-instrumentiste Christopher Bear en 2004. Si Horn of Plenty, premier effort du groupe, reçoit un accueil chaleureux de la part de la critique spécialisée, c'est son second opus de 2006, Yellow House, qui impose Grizzly Bear et son indie folk douce-amère sur la scène internationale. En 2009, Veckatimest voit à son tour le jour, porté par le grand succès rencontré par le single "Two Weeks". Suite à sa participation à la bande originale du film Blue Valentine en 2011, le groupe livre son quatrième effort en 2012, Shields, suivi en 2017 par Painted Ruins, faisant encore évoluer la recette musicale du projet. © TiVo