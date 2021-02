Biographie

Groove Armada est apparu en 1996 sur la scène electro anglaise. Le duo formé par Andy Cato (DJ) et Tom Findlay (producteur) se distingue de nombreux groupes électroniques par la variété de ses influences. Du funk au dub, en passant par la French touch voire le folk et le hip-hop, Groove Armada couvre un large spectre de sonorités et de rythmes. De Northern Star en 1998 à Black Light (2010) via Soundboy Rock en 2007, leur trajectoire ne rencontre pas de succès majeur mais une présence régulière parmi les groupes les plus appréciés de la scène electro britannique. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015