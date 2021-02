Biographie

Le groupe de reggae nord-californien Groundation se forme en 1998 autour d'un noyau constitué du guitariste-chanteur-auteur Harrison Stafford, de Marcus Urani aux claviers et de Ryan Newman à la basse, le reste de la formation restant fluctuante. Le groupe sort son premier album, Young Tree, en 1999 sur son propre label du même nom, suivi notamment de Each One Teach One, Hebron Gate, We Free Again puis de Dub Wars en 2005. A l'occasion de la sortie de Upon the Bridge en octobre 2006, le groupe complète sa tournée mondiale par une virée dans la partie est des Etats-Unis, et ce pour la toute première fois. La sortie de Here I Am en 2009 est également accompagnée d'une tournée américaine. © William Ruhlmann /TiVo