Biographie

Connu pour le succès de l'année 1981 « Just the Two of Us » chanté par Bill WIthers, le saxophoniste Grover Washington, Jr. est né à Buffalo dans 'lÉtat de New York le 12 décembre 1943 et décédé à New York le 17 décembre 1999. L'un des créateurs du style smooth jazz, avec une touche de soul et de funk, grandit dans une famille de musiciens et apprend à jouer du saxophone à l'âge de huit ans. Il fait ses débuts dans les groupes The Four Clefs et Mark III, rencontre le batteur Billy Cobham au service militaire et s'installe à New York après deux séances pour l'organiste Leon Spencer. Un remplacement de dernière minute du saxophoniste Hank Crawford lors d'une séance pour le label Kudu Records de Creed Taylor le conduit à enregistrer son premier album Inner City Blues (1971), entouré d'invités prestigieux. Son jeu tout en douceur et son aisance dans toutes les tonalités de saxophone font de Grover Washington, Jr. un musicien accompli au succès croissant jusqu'à la consécration avec les albums Mister Magic (1974) et Feels So Good, classés numéro un des ventes de soul et n° 10 au Billboard Top 40, avec l'appui du fidèle guitariste Eric Gale. Populaire dans le milieu du jazz, Grover Washington, Jr. touche une audience populaire internationale avec l'album Winelight (1980, n° 1 jazz et n° 5 pop), disque de platine dont est extrait « Just the Two of Us », classé n° 2 du Billboard Hot 100 et lauréat du Grammy Award de la meilleure chanson de soul en 1982. Détenteur d'un second Grammy Award pour l'album dans la catégorie jazz fusion, le saxophoniste encourage de jeunes musiciens comme Kenny G, Boney James, Steve Cole ou Najee et continue d'enregistrer régulièrement dans les années 1980 (six albums) et 1990 (quatre albums). Sa dernière réalisation, Aria, sort de façon posthume en 2000. Victime d'un malaise après l'émission The Saturday Early Show (CBS), il est transféré à l'hôpital St. Luke's-Roosevelt de New York, où il est déclaré mort d'une crise cardiaque, cinq jours avant son 56e anniversaire. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2020