Biographie

Natif de Birmingham, dans l'Alabama, le 2 février 1980, Ratric Delantic Davis alias Gucci Mane est une voix importante du Southern rap (Dirty South, crunk) et le précurseur du trap depuis son premier album Trap House, paru en 2005. Auteur du succès underground « Icy », il signe avec la compagnie Warner après un passage chez Tommy Boy. Le premier album de cette nouvelle ère, Back to the Trap House, paraît en 2007. Il est suivi deux ans plus tard par ce qui est son plus grand succès, The State vs. Radric Davis, classé n°1 des ventes de rap à sa sortie et n°10 au Billboard. Habitué des mixtapes, qu'il multiplie via son label 1017 Brick Squad, Gucci Mane est un collaborateur régulier des grands noms du rap et du R&B, de The Black Eyed Peas à Mariah Carey. En 2016, il signe un neuvième album sur le label indépendant Guwop Enterprises, Everybody Looking. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2016