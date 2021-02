Biographie

Depuis son premier remix en 2001 pour « Take Me Home » de Sophie Ellis-Bextor, le Français Guéna LG a effectué l'exercice plus d'une cinquantaine de fois pour des artistes de premier plan. The Black Eyed Peas, Enrique Iglesias, Britney Spears, Gwen Stefani, Kylie Minogue, Lady Gaga ou Mylène Farmer n'ont pas eu recours à ses services sans raison. Fatalement avec un tel palmarès, il passe à la production en 2013 pour « Brighter » qui explose en clubs. Bien que « Back to Paradise » avec Sophie Ellis-Bextor ait moins d'impact en juin 2014, Guéna LG reprend sa marche en avant avec « Stay Awake » en septembre 2014. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015