Biographie

Danseuse, actrice et chanteuse, Guesh Patti a connu son heure de gloire avec la sulfureuse chanson intitulée « Étienne », restée cinq semaines n°1 début 1988, et le vidéo clip réalisé pour l'occasion qui marqua les esprits. Après ce démarrage en fanfare, le succès s'est fait plus rare malgré de belles réalisations.