Biographie

Groupe américain situé à la frontière du rock d'inspiration post-punk et de l'alternatif lo-fi, Guided By Voices fait preuve d'une rare longévité depuis son premier album Devil Between My Toes daté de 1987. Cinq albums plus tard, la bande de l'Ohio formée par Robert Pollard devient à la mode avec le classique Bee Thousand (1994), suivi d'un contrat avec Matador. Devenu une référence du rock indépendant, Guided By Voices envoie régulièrement de ses nouvelles à un public d'initiés. Après Mag Earwhig! en 1997 et un passage chez TVT Records, GBV se sépare en 2004. Ce fleuron du rock américain revient six ans plus tard par une tournée et un nouvel album, Let's Go Eat The Factory. Frappé de surproductivité, « GBV » enregistre trois albums d'affilée en 2012-2013 puis Motivational Jumpsuit et Cool Planet en 2014.