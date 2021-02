Biographie

Malgré un détour par la Californie et l'Alabama durant son enfance, le destin de Guilty Simpson est intimement lié à la ville qui l'a vu naître en 1980, Détroit. Ce fils et petit-fils de musiciens a très tôt commencé à rapper au sein du collectif The Almighty Dreadnaughtz sur la scène locale, déjà riche d'éléments forts tels que Eminem, D12, Black Milk ou Slum Village. Auteur de nombreuses mixtapes et jamais avare de collaborations, il a également à son actif les albums studio Ode to the Ghetto (2008), O.J. Simpson (2010) et Detroit's Son (2015). © ©Copyright Music Story Olivier Roubin 2015