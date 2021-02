Biographie

Lamine Diakité, alias Guizmo (d'après le personnage du film Gremlins), entame sa carrière discographique de rappeur au sein du collectif L'Entourage avec l'album Normal en 2011. Seulement six mois plus tard, il quitte le groupe pour se lancer en solo et préparer la sortie d'un premier effort, La Banquise (2012), rapidement suivi la même année par C'est tout, installant solidement le rappeur sur la scène française. En 2013 c'est en trio avec Despo Rutti et Mokless qu'il livre un maxi puis l'album Jamais 203 avant de revenir en solo avec ses efforts Dans ma ruche (2014) puis #GPG (2016). © TiVo