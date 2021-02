Biographie

Sergio Giavanni Kitchens -- in arte Gunna -- è fra i maggiori protagonisti della scena trap americana di ultima generazione. Della Georgia, classe 1993, comincia a fare musica durante gli anni della piena adolescenza, lasciandosi ispirare da artisti come Cam’ron e Outkast. Nel 2013 debutta ufficialmente con il mixtape Hard Body, a cui fa seguire Drip Season, serie divisa in tre fortunati capitoli pubblicati fra il 2016 e il 2018. Sempre nel 2018 esce Drip Harder, mixtape realizzato insieme a Lil Baby che si piazza al quarto posto della Billboard Hot 100 statunitense promosso dal singolo “Drip Too Hard”. Nel 2019 rilascia il suo primo album full length Drip or Drown 2. Wunna arriva sul mercato discografico a maggio 2020 posizionandosi in vetta alla Billboard 200. © TiVo