Biographie

Formés en 1985 à Los Angeles et s'inscrivant dans la droite lignée des Rolling Stones ou d'Aerosmith, alors tous deux en petite forme, les Guns N' Roses imposent le retour d'un rock à la fois musclé et félin, sale et chaloupé, entre glam et hard rock, canevas musical dominé par les guitares d'Izzy Stradlin et du virtuose Slash, la voix haut perchée et autoritaire d'Axel Rose et la rythmique implacable de Duff McKagan et Steven Adler le temps du classique Appetite For Destruction, explosant en 1987 avec le single "Welcome to the Jungle". Si le groupe cède sous le poids du succès et des frasques d'Axl Rose après l'ambitieux doublé Use Your Illusion en 1991, il laisse à toute une génération le souvenir ému d'inespérés sauveurs d'un genre en perdition. © TiVo