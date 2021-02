Biographie

Guy Béart : « C’est le charme, comment dire autrement ? Le charme et le talent. » Aragon« Il ne ressemble à personne et personne ne lui ressemble… Il est sans conteste un des quelques géants dans l’univers de notre chanson et tient une grande place dans le petit cercle de mes préférences » Charles Aznavour.« J’ai deviné, en l’écoutant chanter, ses cris d’amour, ses cris de colère, ses opinions, ses espérances folles. Chanter est sa manière tout à lui, la plus directe, la plus intime, de se dire aux autres et de dire au monde tel qu’il le vit, le prjette, l’anticipe » Emmanuelle Béart« Une poésie courtoise, virevoltante de charme, d’intelligence, comme une gourmandise pour tous, petits et grands : c’est d’abord ce que l’on perçoit lorsqu’on écoute Guy Béart » Francis CabrelAutant de préambules, mais en fallait-il vraiment ?, pour présenter dans un livre intitulé Le grand chambardement l’intégrale des chansons et poèmes de ce géant de la chanson française (Editions du Cherche Midi). Et Jean-Paul Liégeois d’écrire en quatrième de couverture : « Nous avons tous du Guy Béart en nous ! A la première occasion, ses mots et ses notes jaillissentdu plus profond de notre mémoire : « Ma petite est comme l’eau / Elle est comme l’eau vive » ; « Qu’on est bien / Dans les bras / D’une personne du genre qu’on n’a pas » ; « Il n’y a plus d’après / A Saint-Germain-des-Prés » ; « Le premier qui dit la vérité / Il doit être éxécuté… »Devenue partie intégrante du patrimoine artistique français, ses chansons sont déjà passées à la postérité. Il est l’auteur-interprète de tous ces grands succès populaires : Bal chez Temporel, L’eau vive, Qu’on est bien, Il n’y a plus d’après, Le matin je m’éveille en chantant, Qui suis-je ? Les grands principes, Le grand chambardement, Les couleurs du temps, L’espérance folle, etc. Il a aussi signé des dizaines de chefs d’œuvres provisoirement méconnus. Sa production, mal documentée par les distributeurs sera rattrapée par l’intégrale qui ne saurait tarder à sortir. Magnifique mélodiste, il a mis en musique nombre de poètes, classiques ou contemporains : Villon, Ronsard, Hugo, Nerval, Baudelaire, Verlaine, Cros, Aymé, Aragon, Queneau, Hardellet, sans oublier Louise de Vilmorin, Fallet et Norge.Il est plus que temps de redécouvrir ce géant de la chanson française, il nous manque déjà. JMP©Qobuz