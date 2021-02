Biographie

C'est sur la route, au fil des concerts généreux, des tournées interminables et des ventes de disques après ses spectacles que la chanteuse country Guylaine Tanguay se fait connaître avant de rejoindre le grand public grâce aux médias de masse, intrigués par ce succès populaire à une époque où l'industrie musicale est en crise. Parmi sa discographie imposante, mentionnons Classique country (2016) et Inspiration country (2015), où elle reprend des classiques, Party des fêtes de chez nous (2015), trame sonore idéale du Jour de l'an, et 3764 Elvis Presley Blvd, un hommage au King. Musicalement, Guylaine Tanguay fait écho tant à des pionniers locaux comme Paul et Julie Daraîche qu'aux gros canons américains comme les Dixie Chicks et Faith Hill, par exemple.