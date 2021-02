Biographie

Avant de devenir jury pour l’émission américaine de The Voice, ou encore de se lancer dans une carrière de designer de vêtements, Gwen Stefani est avant tout l’une des plus belles réussites pop du début du XXIe siècle. Avant de commencer une carrière solo, elle fonde, dès 1986, No Doubt dans sa Californie natale. La lumière provient de leur deuxième album, Tragic Kingdom, sorti en 1995. Réussite non seulement commerciale, mais aussi critique, l’œuvre s’écoule à pas moins de 16 millions d’exemplaires à travers le monde. Mélange de pop rock, de ska et de punk, le groupe attire l’attention du monde de la musique et se tisse un réseau de fans aux quatre coins du globe. Après le troisième enregistrement de No Doubt, paru en 2003, Gwen Stefani décide de lancer sa carrière solo. C’est en 2004 que sort son premier album intitulé Love. Angel. Music. Baby. Jouissant de sa notoriété, l’artiste est capable de réunir des personnalités comme Bernard Sumner et Peter Hook de New Order, Tom Rothrock, connu pour être le producteur du single Loser de Beck, ou encore l’immense Dr Dre le temps d’une production pour un morceau. L’album lui vaut plusieurs nominations aux Grammy Awards dont celles de meilleur artiste pop, meilleur album et meilleur album pop. Avec ce LP, Gwen Stefani s’ouvre les portes pour marquer la pop de son empreinte et devenir une référence. Elle renforce ce sentiment avec la sortie de son second opus The Sweet Escape en 2006. De plus, son image s’étend au cinéma, puisqu’elle participe, par exemple, au film de Martin Scorsese Aviator en tant qu’actrice. Elle apparaitra aussi sur scène avec Pharrell Williams ou collaborera sur une chanson de Snoop Dogg pour la sortie de Bush. 2016 marque le retour de la reine de la pop avec This Is What The Truth Feels Like. © AR/Qobuz