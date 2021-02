Biographie

Clairement, Gyptian est l'auteur, avec « Serious Times » en 2006, de l'un les riddims les plus brillants du reggae actuel. Tenant de ce mélange de dancehall et de nu-roots qui domine la production jamaïcaine contemporaine, Gyptian est appelé à devenir un grand nom. La consécration ne tarde pas avec « Hold You (Hold Yuh) » qui se classe au Billboard. L'album Hold You sort en juillet 2010 et place Gyptian sur une orbite clairement ascendante. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015