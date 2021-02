Biographie

Trinidadéen passé par les Etats-Unis, Haddaway est devenu en 1993 une star de l'Eurodance avec « What Is Love » et « Life ». Plus étonnant, cet émule de Sylvester sort The Album qui se démarque de la production dance par sa qualité. Ces bonnes dispositions ne durent pas et The Drive souffre d'un manque de vrais tubes en 1995. Haddaway a laissé passer sa chance et ne la retrouve pas avec Let's Do It Now (1998), My Face (2001), Pop Splits (2005) et Gotta Be (2011). En 2009, le DJ néerlandais Klaas donne une nouvelle vie à « What Is Love » qui entre de nouveaux dans les charts de plusieurs pays européens. Haddaway renoue lui-même avec le succès en 2012 via « Up and Up » en compagnie de The Mad Stuntman. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015