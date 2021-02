Biographie

La Californienne Hailee Steinfeld voit le jour à Los Angeles le 11 décembre 1996. Elle fait ses débuts d'actrice à huit ans dans des courts-métrages et à la télévision. En 2010, elle accède à la célébrité en tenant le rôle marquant de la jeune Mattie Ross dans le film True Grit, réalisé par les frères Joel et Ethan Coen. Choisie parmi quinze mille postulantes, Hailee Steinfeld démontre promptement sa faculté à briller à l'écran. Tout en poursuivant sa carrière au cinéma et à la télévision, elle ajoute bientôt à son arc la corde musicale, version pop urbaine. La starlette débute dans ce nouveau rôle avec « Love Myself », qui devient un tube international en 2015. Si « Rock Bottom » a un succès moindre en début d'année 2016, il confirme l'ancrage d'Hailee Steinfeld dans l'univers de la chanson. C'est avec la sortie de « Starving », en juillet 2016, qu'elle obtient son premier hit majeur, secondée par le DJ Zedd et le duo Grey. Les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Italie, la Suède et la France font un bon accueil à cette chanson qui sort également en version acoustique en novembre 2016. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2019