Biographie

Composé des sœurs Alana, Danielle et Este Haim, le trio Haim attire l'attention des critiques et du public à l'occasion du festival texan South by Southwest. Canalisant des influences particulièrement variées allant de la pop sixties au R&B moderne en passant par la pop synthétique des années 80, le groupe livre un premier album en 2013, Days Are Gone, emmené par le single "Falling". © Olivier Duboc /TiVo