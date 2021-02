Biographie

Originaire de Grande-Bretagne, le groupe de metal progressif Haken a démarré sa carrière en 2007. Après avoir publié une première maquette l'année suivante, il forge sa réputation sur scène, notamment en première partie de King's X. Après avoir décroché un premier contrat et quelque peu bouleversé sa formation, le groupe étoffe sa discographie de quatre albums, Aquarius (2010), Visions (2011), The Mountain (2013) et Affinity (2016), les deux derniers étant seulement entrecoupés d'un EP intitulé Restoration. En 2018, le sextette mené par Ross Jennings (chant) et Richard Henshall (guitare) fait appel au producteur Adam Getgood pour son cinquième album Vector. © ©Copyright Music Story Olivier Roubin 2018