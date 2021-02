Biographie

Née en 1997 à York (Pennsylvanie) autour de la charismatique chanteuse et guitariste Lzzy Hale et de son frère Arejay à la batterie, la formation hard rock aux saveurs post-grunge Halestorm s'impose dans les années 2000 comme un incontournable des radios américaines, multipliant les hits grâce à sa science de l'accroche, aussi à l'aise quand il faut montrer les muscles que dans les ballades et maintenant une présence constante sur la route et dans les festivals. Suite à un début de carrière discret, le groupe perce en 2009 avec son second opus éponyme, suivi par The Strange Case Of... (2012). En 2015, avec Into the Wild Life, le groupe fait sa première percée dans le Top 5 américain, exploit réitéré en 2018 apr son cinquième opus publié en 2018, Vicious. © TiVo