Biographie

Trio montréalais originaire de Colombie-Britannique, Half Moon Run s'est fait un nom en insufflant son mélange de pop indépendante mâtinée de folk et de résonnances electro sur la scène canadienne. Fort de son succès dès la sortie du premier opus Dark Eyes en mars 2012, le groupe s'ouvre rapidement une audience internationale grâce à une tournée-marathon européenne cette année-là et un passage remarqué au festival South by Southwest d'Austin (Texas), en 2013. Ce qui lui permet de signer sur le label indépendant new-yorkais Glassnote Records et de préparer la sortie mondiale de son oeuvre suivante, en octobre 2015 : Sun Leads Me On. © ©Copyright Music Story Eva Sauphie 2015