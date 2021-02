Biographie

Depuis 1967, le duo formé par Daryl Hall et John Oates est synonyme de soul blanche teintée de rock. Le succès vient progressivement au milieu des années 1970 avec les hits « She's Gone » et « Rich Girl », puis déferle dans la décennie suivante avec les numéros un « Kiss on My List », « Private Eyes », « I Can't Go for That (No Can Do) » et « Maneater ». Tous sont inclus dans la compilation Rock'n'Soul Part 1 (1983). Passé cette période faste, Hall & Oates peine à retrouver le haut des charts malgré la régularité de parutions studio (Do It for Love en 2003) et live (Live at the Troubadour en 2008). Un coffret rétrospectif sort en 2009, Do What You Want, Be What You Are. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015