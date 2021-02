Biographie

Née Ashley Frangipane à Edison (New Jersey) en 1994, installée à New York et baptisée d'après la station de la ligne L de sa cité d'adoption, la chanteuse pop américaine Halsey apparaît au milieu des années 2010 avec une recette electro-pop déclinée sur le single "Room 93". La même année, Halsey livre BADLANDS, son premier album studio, marquant les esprits et décrochant la seconde place du Billboard 200. Après avoir enfoncé le clou en participant au "Closer" des Chainsmokers en 2016 puis livré "Not Afraid Anymore" pour la bande originale du film Cinquante nuances plus sombres en 2017, la chanteuse revient avec Hopeless Fountain Kingdom, porté par le numéro un "Bad at Love" et suivi fin 2018 par le single "Without Me", au menu de son troisième opus de 2020, Manic. © TiVo