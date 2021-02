Biographie

Depuis sa naissance en 1993, la formation power metal suédoise Hammerfall a connu de très nombreux changements de personnel autour du noyau constitué par Joachim Cans (chant) et Oscar Dronjak (guitare). Depuis son premier opus de 1997; Glory to the brave, Hammerfall s'impose parmi les leaders du genre sur la scène européenne pour tous les amateurs de heavy metal épique sous influence Fantasy. © TiVo