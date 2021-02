Biographie

Comète étincelante dans les cieux de la country music, Hank Williams régna seulement quatre années, avant une tragique disparition prématurée le 1er janvier 1953, à l'arrière d'une Cadillac. Ce fut largement assez pour nourrir des regrets au c?ur de ses fans, mais également pour édifier le destin incisif de l'un des pères fondateurs de la musique populaire. Ses compositions alimentent régulièrement les catalogues de standards (« Jambalaya », « Hey Good Lookin' », « I'm So Lonesome I Could Cry »), et son influence s'étend désormais à des domaines aussi divers que le gospel, le folk, le rock, et la pop. © ©Copyright Music Story Christian Larrède 2016