Biographie

Le compositeur Hans Zimmer est né le 12 septembre 1957 à Francfort, en Allemagne. Il s'installe à Londres à l’adolescence, où il travaille avec des groupes pop comme Buggles, Ultravox et Krisma. Son partenariat avec le compositeur de musique de films Stanley Myers l'aide à faire avancer la fusion entre l'esthétique orchestrale traditionnelle de la musique de films et la pointe de l’électronique. L'influence de Myers est grande sur les multiples bandes originales que Zimmer a composées seul. Ce dernier a depuis lors reçu de nombreux prix pour son travail sur des films comme Le Dernier Empereur, Le Roi lion, Rain Man, Pour le pire et pour le meilleur, #La Ligne rouge et Gladiator. © Jason Ankeny /TiVo